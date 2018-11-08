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القبض على صاحب مستودع لإعادة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأقل من الوزن بالقليوبية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:23 م
القبض على صاحب مستودع لإعادة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأقل من الوزن بالقليوبية المضبوطات
كتب : محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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تمكنت أجهزة أمن القليوبية من القبض على صاحب مستودع بالقليوبية لقيامه بإعادة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأقل من الوزن المقرر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالقليويبة قيام "مصطفى ع. م" 29 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، صاحب مستودع إسطوانات البوتاجاز كائن بناحية كفر شبين بدائرة المركز.. بتجميع الإسطوانات ويقوم بملء الإسطوانات الكبيرة سعة 25 كيلو جرام، استعمال تجارى من إسطوانات صغيرة سعه 12,5 استخدام منزلى وبيعها للمحلات التجارية على أنها كاملة العبوة، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة من جراء ذلك ويعرض حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الاجراءات قامت حملة تموينية أسفرت عن ضبطه كما تم ضبط 182 أسطوانة سعة 25 كيلو جرام خاصة بالأنشطة التجارية - 7 إسطوانات سعة 12,5 كيلو جرام إستخدام منزلى، الأدوات المستخدمة فى ملء الإسطوانات من صغيرة إلى كبيرة وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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