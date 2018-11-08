"العفو الدولية" تتهم الحوثيين باستخدام مستشفى فى معركة الحديدة

أ ف ب

اتّهمت منظّمة العفو الدولية المتمردين الحوثيين فى اليمن الخميس باستخدام مستشفى فى مدينة الحديدة (غرب) التى تشهد معارك عنيفة، لأغراض عسكرية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية فى بيان أن المتمردين المدعومين من إيران نشروا قناصة على سطح مستشفى رئيسى فى حى 22 مايو فى شرق مدينة الحديدة المطلة على البحر الاحمر.

واعتبرت المنظمة ان هذه الخطوة تنذر بـ"عواقب كارثية" على طاقم المستشفى والمرضى فيه اذ أنها تجعل من المبنى هدفا لغارات جوية محتملة، كما انّها تشكّل "خرقا للقانون الانسانى".