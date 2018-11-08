العثور على 23 تذكرة استروكس مع متهم أثناء عرضه على المحكمة

كتب أحمد إسماعيل

عثر رجال مباحث محكمة جنوب القاهرة على 23 تذكرة استروكس بحوزته متهم، أثناء عرضه على المحكمة لنظر تجديد حبسه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة تعود أثناء مرور الأمين محمد البنا من مباحث محكمة جنوب القاهرة، اشتبه فى تصرفات وأفعال أحد المتهمين، القادمين من حجز قسم شرطة المقطم، وبصحبته قوة ترحيلات القسم، لعرضه على قاضى المعارضات لنظر تجديد حبسه فى قضية سرقة، وعقب تفتيشه احترازيا، عثر بحوزته على 23 تذكرة استروكس.

على الفور تحرر محضر بالواقعة، وبإخطار رئيس مباحث المحكمة، أمر بعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.