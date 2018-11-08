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الصين وأوكرانيا تتفقان على الارتقاء بالتعاون الثنائى لمستوى أعلى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:15 م
الصين وأوكرانيا تتفقان على الارتقاء بالتعاون الثنائى لمستوى أعلى رئيس الصين شي جين بينج
(رويترز)
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اتفقت الصين وأوكرانيا اليوم الخميس، على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائى نحو مستوى أعلى بما يصب فى مصلحة شعبى البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه" بالنائب الأول لرئيس الوزراء الأوكرانى "ستيفن كوبيف" فى العاصمة (بكين).

وقال "ليو خه" إن الجانبين ينبغى عليهما تنفيذ التوافق الذى توصل إليه رئيسا البلدين، واتخاذ البناء المشترك للحزام والطريق كفرصة لتعزيز التعاون البراجماتى الثنائى فى مختلف المجالات من أجل الارتقاء بالتعاون نحو مستوى أعلى.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكرانى "ستيفن كوبيف" إن الجانب الأوكرانى يولى أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الصين، ويرغب فى المشاركة بفعالية فى بناء الحزام والطريق.

ورحب كوبيف باستثمار مزيد من المؤسسات الصينية فى أوكرانيا، والتعزيز المستمر للتعاون الثنائى فى مجالات، تشمل: الاقتصاد والتجارة والزراعة والبنية التحتية، فضلا عن المجال الإنساني.

 

 


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