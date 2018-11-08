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الصين: التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد لبكين وواشنطن

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:37 م
الصين: التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد لبكين وواشنطن الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى
بكين(أ ش أ)
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أكدت الصين، اليوم الخميس، أن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد لبكين وواشنطن، وأنه بالرغم من التقلبات والمنعطفات فإن العلاقات الثنائية حافظت بشكل عام على تقدم مطرد خلال العقود الأربعة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين للرئيس الصينى "شى جين بينج" وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانغ يى" مع وزير الخارجية الأمريكى الأسبق "هنرى كيسنجر" فى العاصمة (بكين).

وقال الرئيس الصينى- خلال اللقاء- إن العالم يشهد اليوم تغيرات غير مسبوقة لم يشهدها خلال المائة عام الماضية، وإن المجتمع الدولى يتوقع أن تواصل العلاقات الصينية الأمريكية التحرك قدما فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف بينج، أنه اتفق مع الرئيس الأمريكى "دونالد ترمب" على الاجتماع خلال قمة العشرين القادمة فى الأرجنتين، حيث يمكن للجانبين تبادل الآراء بعمق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بينج، بالمساهمة التاريخية التى قدمها وزير الخارجية الأمريكى الأسبق للعلاقات الصينية الأمريكية، واصفا كيسنجر بأنه صديق قديم للشعب الصينى، وأن الصين لن تنسى إسهاماته.

من جهته، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانغ يى"– خلال لقاء منفصل مع كيسنجر- أن التجارب السابقة أثبتت أن المصالح المشتركة للصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير من الخلافات بينهما، وأن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد للجانبين.

وأضاف وانغ، أن الصين تؤيد مبدأ عدم الصراع أو المواجهة، والاحترام المتبادل، والتعاون المربح للجانبين، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالاحتكاكات التجارية، فإن الصين تؤيد التسوية القائمة على القواعد وتوافق الآراء من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكى الأسبق "هنرى كيسنجر" أنه يعارض فكرة النظر إلى الصين كخصم، مؤكدا أن البلدين قوتان مهمتان، وأن العلاقات الثنائية ذات أهمية حيوية للدولتين والعالم.

وأضاف كيسنجر، أنه من الضرورى أن يرى الجانبان العلاقات من منظور أوسع، وأن يعملان على تعزيز التعاون الاستراتيجى والتنمية المستقرة طويلة الأجل للعلاقات بينهما.

وأعرب كيسنجر، عن أمله فى نجاح اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكى والصينى خلال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين فى وقت لاحق من هذا الشهر.

 

 

 


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