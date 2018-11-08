الصحة: الدفع بـ 4سيارات إسعاف فى حادث معدية سوهاج ومصاب واحد فقط ولا وفيات

أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف أن حادث كسر باب معدية بسوهاج أسفر عن مصاب واحد ولا يوجد وفيات.

وقال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف لـ" اليوم السابع" إنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف تحسبا لأى ضحايا، موضحا أن الأمور مستقرة ولا يوجد أى مشكلات وقد تم إسعاف المصاب بشكل عاجل.