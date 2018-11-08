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الصحة: الدفع بـ 4سيارات إسعاف فى حادث معدية سوهاج ومصاب واحد فقط ولا وفيات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:06 م
الصحة: الدفع بـ 4سيارات إسعاف فى حادث معدية سوهاج ومصاب واحد فقط ولا وفيات سيارات إسعاف - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف أن حادث كسر باب معدية بسوهاج أسفر عن مصاب واحد ولا يوجد وفيات.
 
وقال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف لـ" اليوم السابع" إنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف تحسبا لأى ضحايا، موضحا أن الأمور مستقرة ولا يوجد أى مشكلات وقد تم إسعاف المصاب بشكل عاجل.
 
وقد شهدت العبارة النهرية بقرية الخذندارية بدائرة مركز طهطا، كسرا بالباب الخاص بـ "المعدية" نتج عنه سقوط عدد من الركاب بنهر النيل، واستخرج الأهالى عددا منهم.
 
وقد دفعت قوات الإنقاذ النهرى بعدد من الفرق لمكان الحادث للبحث وقائيا عن أشخاص داخل نهر النيل قد يكون تعرضوا للغرق.
 
 

 


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