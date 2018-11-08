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الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:08 م
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الشرطة العراقية تقتل 3 إرهابيين فى ديالى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:37 م
الشرطة العراقية تقتل 3 إرهابيين فى ديالى داعش
أ ش أ
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أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادى مقتل 3 إرهابيين من بينهم مسؤول التفخيخ فى قرية العيون قرب بحيرة حمرين شمال شرق شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالي.
وقال العبادى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الخميس/ - "إن قوة أمنية من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة ديالي نفذت عملية في قرية العيون قرب بحيرة حمرين، وذلك إثر معلومات استخباراتية تفيد بوجود مضافة للتنظيم ما أسفر عن مقتل هؤلاء الإرهابيين من بينهم مسؤول التفخيخ بالاضافة إلى ضبط العديد من الأسلحة والذخائر".
وأضاف أن أحد عناصر الشرطة لقي مصرعه خلال العملية الأمنية، لافتا إلى أن القوات ستطارد الإرهابيين وتمنعهم من الاستقرار بعموم مناطق المحافظة.


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