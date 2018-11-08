الشرطة الإسرائيلية توصى باتهام محامى نتنياهو بالرشوة فى صفقة غواصات

(رويترز)

أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخمسة مشتبه بهم آخرين فيما يتعلق بصفقة لشراء غواصات بقيمة مليارى دولار من شركة تيسين كورب الألمانية لإسرائيل.

واستجوبت الشرطة نتنياهو فى إطار التحقيق، لكن الشرطة أكدت مرة أخرى فى بيان للإعلان عن نتائج تحقيقاتها أن رئيس الوزراء ليس متشبها به.

وتخضع الصفقة التى تشمل ثلاث غواصات وأربعة زوارق دورية لتحقيق يتعلق بالفساد منذ 2016 بعدما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن دافيد شيمرون محامى نتنياهو الخاص وقريبه من درجة بعيدة يمثل أيضا الوكيل المحلى لشركة تيسين كورب للأنظمة البحرية وهو ما يثير مخاوف من وجود تضارب فى المصالح.

وقال شيمرون لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت، الذى سأله عن توصيات الشرطة لممثلى الادعاء ونشر مقطعا صوتيا لتعليقاته "لم أقترف أى جرم".

ورفض مكتب شيمرون ومتحدث باسمه التعليق على الفور عندما اتصلت بهما رويترز. وقال المتحدث إن بيانا سيصدر فى وقت لاحق.

وقال متحدث باسم شركة تيسين كورب فى بيان "معلوماتنا ترد حتى الآن من الصحافة فقط، لم نحصل بعد على أى معلومة مؤكدة".

وأضاف "بمجرد أن نعرف كل الحقائق، سندرس اتخاذ إجراءات أخرى فى إطار الاحتمالات القانونية".

ويضم باقى المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات محتملة ضباط بحرية متقاعدين ومسؤولين سابقين فى الحكومة.

وورد اسم نتنياهو كمشتبه به فى ثلاث قضايا فساد أخرى. وفى فبراير شباط، أوصت الشرطة باتهامه بالرشوة فى أول قضيتين. وينظر المدعى العام الإسرائيلى توجيه اتهام له.