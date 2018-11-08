الشرطة الأمريكية: لا دليل على عمل إرهابى فى هجوم كاليفورنيا

كتبت - سالى حسام

أعلنت الشرطة الأمريكية فى كاليفورنيا، أنه لا يوجد سبب حتى الآن للقول بإن إطلاق النار الذى وقع اليوم يعد هجوما إرهابيا.

وبحسب تصريحات الشرطة، فأن الحادث حتى الآن يشبه حوادث إطلاق عديدة شهدتها أمريكا ولكن القول النهائى سيأتى بعد التحقيقات.

وأشار بيان الشرطة إلى وجود 11 قتيلا داخل الملهى الليلى بجانب المشتبه فى تنفيذ الهجوم والذى لقى مصرعه برصاص الشرطة، بينما توفى ضابط شرطة فى المستشفى متأثرا بجراحه مما يرفع العدد إلى 12 قتيلا.

وكان فى الملهى الليلى العديد من المصابين بإصابات مختلفة الخطورة، بعضها كان طفيفا بحيث تمكن البعض من الهرب بسرعة والذهاب للمستشفى بأنفسهم وقت وقوع الهجوم، بينما آخرون لم يتمكنوا من الهرب فانتظروا الشرطة.

'The sergeant passed away at the hospital' - Police confirm that 12 people, including an officer, have died in a mass shooting at a California bar https://t.co/ysyBmh1lyE pic.twitter.com/zkLcDdvyyX — ITV News (@itvnews) November 8, 2018

وكانت التقارير الأولية للشرطة، قالت إن هناك 11 شخاصا على الأقل أصيبوا بالرصاص، من بينهم ضابط شرطة وحارس الملهى، بعد أن اقتحم مطلق النار المكان بمسدس نصف أتوماتيكى وقنابل الدخان حوالى الساعة 11.20 مساءًا بالتوقيت المحلى.