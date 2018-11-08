الشباب والرياضة تنفذ برامج منوعات لأكثر من 2240 شابا بسيناء خلال نوفمبر وديسمبر

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذها لحزمة برامج رياضية وثقافية ومعرفية وتدريبات لصالح شباب شمال سيناء، انطلقت بداية نوفمبر الجارى، ومقررا تواصلها حتى نهاية ديسمبر المقبل تحقق استفادة مباشرة لأكثر من 2240 شابا وفتاة شاب فى مراحل عمرية مختلفة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن هذه البرامج تأتى استكمالا لسلسلة برامج دعم كافة الأنشطة الشبابية فى شمال سيناء.

وأضاف أن الاستفادة تتحقق للشباب فى مناطق العريش وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد ورفح، لافتا أن فرص المشاركة متاحة للجميع عن طريق الإدارات الرياضية ومراكز الشباب.

وحول هذه البرامج أوضح محسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنها تتضمن تنفيذ ملتقى للشباب بمشاركة 20 شابا، ودورات تدريبية تتعلق بنواحى التنمية البشرية، والتمسك بالأخلاق والقيم وتنفيذ برنامج سياحى وورش عمل حول الاقتصاد الحر، وبرنامج توعوى حول تنفيذ مشروعات إنتاجية، وفعاليات لفرق الجوالة تتضمن تنفيذ 120 شابا 14 مشروعا كشفيا بمناطق العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل.

وقال مدير إدارة خدمات الشباب بشمال سيناء، إن من أهم الفعاليات المنتظر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة "نظف وشارك"، ومقررا أن يشترك فيها 500 شاب وفتاة يقومون بأعمال تنظيف وتجميل فى مدن العريش والشيخ زويد.

أضاف أنه مقررا تنفيذ 14 دورة تدريبات على أعمال صناعة الهدف والنحت بواسطة متخصصين ومقررا أن يشارك فى هذه الدورات 420 شابا وفتاة، ومواصلة تدريبات على أفكار ومبادرات أسعى التى تقوم على العصف الذهنى للشباب للخروج بأفكار ابتكارات لمشروعات جديدة من نوعها بمشاركة 40 شابا وفتاة ودورات فى برمجة الحاسب الآلى يستفيد منها 30 شابا.

كما يجرى الاستعداد لانطلاق دورى مراكز الشباب بمشاركة 24 فريقا ويخدم الدورى أكثر من 700 شاب جميعهم يتنافسون لتحقيق أفضل مستوى رياضى.

وفى سياق متصل كشفت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان لها عن برامج إضافية للشباب ومنها مشاركة فريق الفن التعبيرى بمركز شباب المساعيد بمسابقة كنوز مصرية التى تنفذها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وانطلاق البرنامج التدريبى TOT، ويستفيد منه 184 شابا جامعيا ابتداء من يوم 2018/11/7 بمركز شباب مدينة العريش، ويتضمن حزمة برامج التنمية المجتمعية بالتعاون بين جامعة العريش ومديرية الشباب والرياضة تحت شعار يد تبنى فى سيناء، وتم الانتهاء من مشروع الانقاذ البحرى بعد فترة تدريب الشباب استمرت 3 شهور، وتم التنفيذ على شواطئ العريش وبئر العبد ورمانة.

من ناحيتهم أعرب شباب شمال سيناء عن سعادتهم بتلك الحزمة من البرامج وأكدوا على مطلبهم أن تتوحد القرص فى الاستفادة لتشمل الجميع بما فيهم سكان القرى والتجمعات السكانية البعيدة خارج المدن.

وقال عزمى حسن، من شباب الشيخ زويد، إنه يحلم بوجود معسكرات عمل دائمة للشباب فى مدينته تحقق أقصى استفادة من انفاق الدولة على هذه البرامج.

وقال يحيى أمين من شباب مدينة العريش، إنه سعيد بكل هذا الاهتمام ويتطلع أن تتضمن منصة حوار خلاله يلتقى الشباب محافظ شمال سيناء فى حوار مفتوح وينفذ هذا البرنامج فى مدن المحافظة بحيث يلتقى كل رئيس مدينة بالشباب فى حوار مفتوح يستمع خلالها لأفكار الشباب وأطروحاته، وتسائل سالم حسن من بئر العبد، لماذا لا يعضد الاستفادة من حزمة برامج الشباب والرياضة بتنفيذ برامج توعوية ترفيهية تدعمها الشباب والرياضة تنفذ لصالح الأطفال فى القرى المحرومة من الخدمات الترفيهية.

وطالب سليمان عيد، من أبناء مركز نخل، أن يتم زيارات بين مراكز الشباب فى إطار هذه المشروعات ومن المهم أن يلتقى الشباب ويتعارفون فيما بينهم عن طريق مراكز الشباب فى المدن المختلفة والقرى.

وقال عايش حمادة "أين دور الشباب والرياضة فى احتضان المواهب وأصحاب الابتكارات معربا عن امله أن تصبح مراكز الشباب ملتقى للمبدعين وان تخصص مديرية الشباب والرياضة معارض دائمة لهم".