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السيطرة على حريق فى مخبز بشبرا الخيمة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:55 م
السيطرة على حريق فى مخبز بشبرا الخيمة حريق-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمخبز بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا باندلاع حريق بمخبز أفرنجى بناحية بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات والسيطرة على الحريق، فيما توجهت لجنة من حى شرق برئاسة العميد أمير الأمير رئيس الحى، محروس جلال نائب رئيس الحى لتقدير حجم الخسائر ومعرفة أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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