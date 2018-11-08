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الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:58 م
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السيطرة على حريق بسيارة ملاكى فى الفيوم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:43 م
السيطرة على حريق بسيارة ملاكى فى الفيوم حريق-ارشيفيه
الفيوم – رباب الجالي
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شب حريق مفاجئ فى سيارة أثناء وقوفها فى الشارع بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم وتم إخماد النيران وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بنشوب حريق بسيارة بمنطقة الكيمان وبالانتقال الفحص تبين نشوب حريق بالسيارة رقم 76597 ملك المواطن وليد أحمد جاد 30 سنة نقاش وانتقلت قوات الحماية المدينة وتمكنت من إخماد النيران دون وقوع إصابات أو وفيات وأصفر الحريق عن احتراق مقدمة السيارة والموتور وبسؤال مالك السيارة أكد مضمون ما جاء فى الفحص وعلل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بمحرك السيارة ولم يتهم أحد بالتسبب فى الواقعة وتحرر المحضر رقم 7515 لسنة 2018 إدارى قسم أول الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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