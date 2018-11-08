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الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:21 م
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السودان تسعى لرفع اسمها من قائمة "الإرهاب" عبر محادثات مع واشنطن

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:17 ص
السودان تسعى لرفع اسمها من قائمة "الإرهاب" عبر محادثات مع واشنطن الرئيس السودانى عمر البشير
رويترز
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قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس إن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على بدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجى بهدف رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

ورفعت واشنطن قبل عام عقوبات تجارية على السودان استمرت 20 عاما. لكن اقتصاديين يقولون إن وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا يتسبب فى إحجام المستثمرين والبنوك الأجنبية عن التعامل معه.

 

 

 

 


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صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

المستجدات والمتغيرات

إنها تحديات شديدة تمر بها المنطقة، ولابد من الاستعدادات اللازمة والضرورية لها، وان اية تقصير او اخطاء او ايا من عدم توافر العناصر الضرورية لموجهة هذه التحديات سوف يكون لها نتائجها السلبية الخطيرة التى لا ينبغى بان تحدث، حيث ان السيطرة على الاوضاع الراهنة بالاساليب الصحيحة والسليمة هو ما يجب بان يكون، خلاف ذلك فهو الخطر الاكيد. إن المنطقة بها الكثير من تلك المقومات التى يمكن لها بان تستخدم من اجل القيام بما يلزم حيال ما يحدث الان، وما قد اصبح هناك من تطورات فيها الكثير من تلك التداخلات والاندماجات والتشعبات التى اصبحت تشكل النظام الذى يستوجب التعامل معه، والذى يحتاج إلى توافر الكثير من تلك الامكانيات والقدرات اللازمة والضرورية فى التعامل معها.

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