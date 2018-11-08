السودان تسعى لرفع اسمها من قائمة "الإرهاب" عبر محادثات مع واشنطن

رويترز

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس إن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على بدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجى بهدف رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

ورفعت واشنطن قبل عام عقوبات تجارية على السودان استمرت 20 عاما. لكن اقتصاديين يقولون إن وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا يتسبب فى إحجام المستثمرين والبنوك الأجنبية عن التعامل معه.