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السعودية تدعم أهالى الحديدة بخمس شاحنات إغاثية اليوم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:51 م
السعودية تدعم أهالى الحديدة بخمس شاحنات إغاثية اليوم شاحنات مركز الملك سلمان
إيمان حنا
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استمرارا للدعم السعودى لليمن فى محنته وصلت اليوم 5 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة عدن، فى طريقها لمحافظة الحديدة، تحمل على متنها مساعدات غذائية تزن 111 طنًا، تمهيدًا لتوزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة ، حسبما أوردت وكالة أنباء واس.

تأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لليمن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده .

 

ومن جانب آخر كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد دشن برنامج سبل العيش المنفذ من قبل ائتلاف الخير في مديريات الحوطة و تبن والمسيمير بمحافظة لحج، وأوضح مدير مشروع سبل العيش في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هادي أحمد باجبير، أن المركز يدشن برنامج سبل العيش في محافظة لحج في أربع مديريات هي الحوطة وتبن والمسيمير وحالمين، مشيراً الى أن المشروع يستهدف خمس محافظات يمنية هي عدن و لحج وشبوة وسقطرى والمهرة ويستفيد من برامجه 3750 مستفيد مباشر و 18750 مستفيد غير مباشر .


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مساعدات مركز الملك سلمان

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