video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 7 سنوات لعريف شرطة هرب متهما مقابل 50 ألف جنيه رشوة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:00 م
السجن 7 سنوات لعريف شرطة هرب متهما مقابل 50 ألف جنيه رشوة سجن - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى سيد عثمان بالسجن المشدد 7 سنوات غرامة 50 آلف جنيه لعريف شرطة متهم بتقاضى رشوة مالية وتهريب متهم من محكمة الجيزة؛ كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على كلًا من "المتهم الثانى" مقدم الرشوة المالية والمتهم الثالث "الوسيط".

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد أبو النجا وياسر على زايد وسكرتارية محمد جمال ومعتز مدحت.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة "سيد.ر.ك" 21 سنة عريف بقسم شرطة الطالبية، تقاضى رشوة مالية قدرها 50 آلف جنيه من أصل 150 ألف جنيه اتفق عليها مع المتهم الثالث "حنفى.م" "وسيط الرشوة" مقابل تهريب المتهم الثانى فى القضية "نور الدين.أ" _والمحبوس احتياطيًا على ذمة أحدى القضايا_ أثناء عرضه على النيابة بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول (عريف الشرطة)، كان مكلفًا بحراسة المقبوض عليه، وانه نتيجة لذلك ساعده على الهرب وسهل له ذلك بأن استخرجه من محبسه الاحتياطى على ذمة القضية رقم 9017 سنة 2017 جنح الطالبية، بديوان القسم، واصطحبه لحجز محكمة شمال الجيزة الابتدائية وحرره من قيده الحديدى وتغافل عنه حال كونه مكلفًا بحراسته، فتمكن المتهم الثانى من الهرب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عريف شرطة حاول تهريب بضائع مستوردة فى سيارة ترحيلات ببورسعيد

تجديد حبس قهوجى سرق سلاح ميرى من عريف شرطة بالبساتين

اخبار الحوادث

حوادث

تهريب متهم

رشوة مالية

قسم الطالبية

محكمة الجيزة

رشوة

تهريب متهم من المحكمة




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة