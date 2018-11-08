السجن 7 سنوات لعريف شرطة هرب متهما مقابل 50 ألف جنيه رشوة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى سيد عثمان بالسجن المشدد 7 سنوات غرامة 50 آلف جنيه لعريف شرطة متهم بتقاضى رشوة مالية وتهريب متهم من محكمة الجيزة؛ كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على كلًا من "المتهم الثانى" مقدم الرشوة المالية والمتهم الثالث "الوسيط".

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد أبو النجا وياسر على زايد وسكرتارية محمد جمال ومعتز مدحت.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة "سيد.ر.ك" 21 سنة عريف بقسم شرطة الطالبية، تقاضى رشوة مالية قدرها 50 آلف جنيه من أصل 150 ألف جنيه اتفق عليها مع المتهم الثالث "حنفى.م" "وسيط الرشوة" مقابل تهريب المتهم الثانى فى القضية "نور الدين.أ" _والمحبوس احتياطيًا على ذمة أحدى القضايا_ أثناء عرضه على النيابة بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول (عريف الشرطة)، كان مكلفًا بحراسة المقبوض عليه، وانه نتيجة لذلك ساعده على الهرب وسهل له ذلك بأن استخرجه من محبسه الاحتياطى على ذمة القضية رقم 9017 سنة 2017 جنح الطالبية، بديوان القسم، واصطحبه لحجز محكمة شمال الجيزة الابتدائية وحرره من قيده الحديدى وتغافل عنه حال كونه مكلفًا بحراسته، فتمكن المتهم الثانى من الهرب.