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السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:55 م
السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال عبد اللاه  طبيب، بالسجن 6 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المؤقت لتسببه فى وفاة مريضة أثناء إجرائها عملية تجميل وشفط للدهون وتكبير للثدي فى مستشفى خاص بالدقى.

صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى بأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان،

تعود تفاصيل القضية عندما أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 10962 لسنة 2015، جنايات الدقى، المتهم فيها "أسامة. ع"، 59 سنة مدير مستشفى للتجميل، طبيب استشارى تخدير بالمستشفى، لانه فى 6 أغسطس 2014 بدائرة قسم الدقى، حال كونه طبيب استشار تخدير ومدير المستشفى، جرح المجنى عليها ناريمان حامد محمد، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى موتها بان تدخل جراحيا فأتم الوخز الإبرى لإجراء شفط وحقن الدهون وتعامل معها فى غير اختصاص وحجم عن اتمام الافاقة وفقا للاصول الطبية الصحيحة وإرجائها لحين انتهاء تدخله رغم علمه المسبق بعدم جواز ذلك ورغما عن معرفته بعدم جاهزية غرفة العمليات وكذلك عدم وجود وحدة عناية مركزة بالمستشفى، فضلا عن عدم إتمامه الإفاقة للمريضة فور انتهاء الجراحة بمعرفة المتهم الثانى وهو ما عرضها لمضاعفات "سده دهنية رئوية"، وأثناء ذلك لم يمكنه تدراكها لعوز خبرته وانعدام المعايير الطبية المتعلقة بالمستشف لاتمام ذلك وقوصور فى عدد فريق الافاقة وفقا لاقوال الاطباء الشرعيين.

 

ووجهت النيابة للمتهم  إحراز سلاح أبيض "أبر من المخصصة للوخز لشفط وحقن الدهون وجراحات شد الترهلات" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية المنتميه فى حقه بالنظر لتخصصه وفى أداة جريمته، وإنشاء منشاة طبية دون أن تتوافر فيها الاشتراطات الصحية قانونا، ومزاولة مهنة الطب على وجه يخالف أحكام القانون، بأن تعامل جراحيا مع المجنى عليها فى غير تخصصه، وهو غير جائز له قانونا إجراء أى عمليات جراحية للأشخاص.

 

كما وجهت النيابة للمتهم إدارة منشأة طبية سبق أن صدر لها قرار إدارى بغلق غرفة العمليات فيها قبل زوال أسباب الغلق.

 

 

 

 

 

 


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