السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر حشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمد.ر" 19 سنة عامل بالسجن 10 سنوات غيابيا ، وغرامة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلتة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين من أهالى القرى المجاورة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الحشيش وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .