السجن المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى سيد عثمان بالسجن المشدد 3 سنوات ل"السيد.أ.ع" لإتهامه بتوزير محررات رسمية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد أبو النجا وياسر على زايد وسكرتارية محمد جمال ومعتز مدحت.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم زور ثلاث قوالب خشبية لاختام الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، وهى مكتب توثيق إسكندرية أول ومكتب تنسيق إسكندرية النموذجى ومكتب توثيق الأهرام.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم زور محررات رسمية عبارة عن 5 خطابات صادرة من الوحدة المحلية لمدينة حلفا بالقليوببة، وإقرار وتفويض بمحضر التوثيق بالجيزة، وعدة توكيلات خاصة ورسمية.

كما زور المتهم 7 عقود لشقق سكنية منسوب صدورها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وإقرارات صلح وأوراق وسندات أخرى، وذلك للحصول لنفسه وللغير على منفعة ليس له وجه حق فى الحصول عليها.