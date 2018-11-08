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الزراعة: حملات مرورية على مشاتل الخضر والفاكهة لمنع تصدير الغير مرخصة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:00 ص
الزراعة: حملات مرورية على مشاتل الخضر والفاكهة لمنع تصدير الغير مرخصة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات مرورية مكثفة على مشاتل الخضر لتقديم التوصيات الفنية وتحليل مياه الرى مجانا، والتأكيد على زراعة الأصناف المسجلة وذات المصادر المعتمدة.

 وحذر "عطا" فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، المزارعين من عدم التعامل مع المشاتل غير المرخصة، مؤكدا أن هناك  حملات مفاجئة على جميع  مشاتل الخضراوات والفاكهة، بمختلف المحافظات، للتأكد من تراخيص المشاتل والمنتجات التى يتم طرحتها للمزارعين لضبط المخالفين، مناشد المزارعين  بعدم شراء شتلات، من المنافذ والمشاتل المخالفة وغير المعتمدة من قبل وزارة الزراعة.

 وأضاف  محمود عطا، أن هناك   حملات مرورية مكثفة  خاصة على  شتلات الفاكهة  ، مؤكدا أنه يتم   منع تصدير شتلات الفاكهة للخارج إلا من خلال المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة، موضحة أن شراء الشتلات من المنافذ المعتمدة تضمن الحصول على منتج خال من الأمراض والآفات ويحقق إنتاجية عالية للمحصول.

 وأكد  رئيس  االمحاصيل الزراعية، أنه عند شراء المزارعين شتلات الخضار والفاكهة لا بد أن تكون من المنافذ ومشاتل الإنتاج المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاجية، وضمان جودة المنتج وخلوه من الأمراض، موضحا  أن هذه المشاتل  تخضع لإشراف وزارة الزراعة، والجهات الفنية لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضراوات فى الأسواق المحلية، وزيادة الصادرات إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية.


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