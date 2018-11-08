الزراعة تعلن فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات المصرية

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نجاح وحدة فتح الأسواق بالإدارة المركزية للحجر الزراعى فى فتح السوق اليابانى أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية.

وقال أبوستيت إنه بناء على المفاوضات والدراسات الفنية التى تمت مع الجانب اليابانى والتواصل الفنى بشأن اشتراطات تصدير عدد من محاصيل الخضر والفاكهه المصرية إلى اليابان، فقد تم فتح السوق اليابانى للعديد من المنتجات الزراعية المصرية، كما تم التوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية من الجانب اليابانى، علما بأن المنتجات الزراعية التى عملت الوحده على نفاذها تضمنت محاصيل الخضر الآتية: البطاس - البصل الأخضر – الخيار – الثوم – الكوسه – البازلاء – الخرشوف – الفاصولياء – الأسبرجس – السمسم – الباميا ومن محاصيل الفاكهه الآتى: البلح – الشمام - البطيخ.

من ناحيته قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى إن هناك عدد من المنتجات الزراعية يمكن تصديرها إلى اليابان بشروط ومتطلبات صحة نباتية خاصة يطلبها الجانب اليابانى. وعليه سوف يقوم الحجر الزراعى بالتوافق مع هذه الشروط والإشراف على تطبيقها.

وتضمنت تلك المنتجات المشروطه المحاصيل الزراعية الآتية: تقاوى البطاطس – الفجل – البنجر - الجزر

وأضاف العطار أن وحدة فتح الأسواق بالحجر الزراعى تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري زيادة الاحتياطي النقدي.



