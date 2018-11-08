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الحكومة تبحث خطة التحرك المصرية استعداداً لرئاسة الاتحاد الأفريقى بـ2019

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:27 م
الحكومة تبحث خطة التحرك المصرية استعداداً لرئاسة الاتحاد الأفريقى بـ2019 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم لاستعراض خطة التحرك المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، بحضور وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والثقافة، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.  

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، منوهاً إلى أن توجه الدولة الحالي منفتح جداً على قارة أفريقيا وهناك تقارب شديد مع دولها ونعمل حالياً على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية، بما في ذلك من خلال ترحيب مصر باستضافة مقار المنظمات والكيانات الأفريقية.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفي مدبولي ضرورة استغلال هذا الحدث الهام لتعزيز التقارب مع الدول الأفريقية من خلال زيادة القوافل الطبية للدول الأفريقية ومضاعفة الدورات والبرامج التدريبية وكذا المنح الدراسية التي تمنح للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات المصرية فضلاً عن إعداد سلسلة فعاليات ثقافية إفريقية عبر أجندة شهرية تؤصل وترسخ الهوية الأفريقية لمصر من خلال استضافة مهرجانات للسينما الأفريقية وإضفاء الطابع الأفريقي على الفعاليات الثقافية التي تنظمها مصر خلال العام القادم.

 كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة للإعداد لاستضافة مصر لملتقي الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان خلال عام 2019، بالإضافة إلى التنسيق مع رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا لحثهم علي زيادة أنشطتهم الاستثمارية في القارة ودعم جهود الدولة فيما يخص الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنظيمها العام القادم.

وخلال الاجتماع، أشار سامح شكري وزير الخارجية إلى أن وزارة الخارجية عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية المختلفة ويتم رفع نتائجها بصفة دورية إلي الرئيس، مضيفاً أنه سيتم التركيز خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على عدد من الموضوعات التي تصب في صالح الدول الأفريقية ومصر، منها التكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي، والبيئة، والبنية التحتية، والتشغيل والتوظيف. 

وأضاف وزير الخارجية أن العام القادم سيشهد مزيداً من المشاركة النشطة لمصر في جهود الوساطة لحل النزاعات الأفريقية، كما سيشهد أيضاً تعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتضطلع بدور أكبر في تقديم كافة أشكال المساعدات الفنية للدول الأفريقية الشقيقة، مع تخصيص منح للدارسين الأفارقة في الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من أجل المساهمة في خلق كوادر أفريقية مؤهلة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنه سيتم تنظيم عدد من المهرجانات والمعارض والأحداث الثقافية الإفريقية، منها مؤتمر عن دور المكتبات والوثائق القومية في أفريقيا، ومهرجان للمسرح الأفريقي مع دعوة فرق فنية من أفريقيا للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها مصر.

كما أشار يونس المصري وزير الطيران المدني خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل على ربط مصر بأكبر عدد من الدول الأفريقية وزيادة عدد الخطوط طبقاً للإمكانات المتاحة، مضيفاً أنه يتم حالياً التنسيق مع رواندا لتشغيل خط مباشر معها.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه يتم حالياً التجهيز لعقد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا في ديسمبر المقبل ويتم التنسيق مع وزيرة الثقافة ليكون هناك بعد ثقافي للمؤتمر، وسنعمل على ضخ استثمارات في عدد من الدول الأفريقية، وستكون هناك أولويات للمستثمرين المصريين الذين سيضخون استثمارات في أفريقيا، خاصة في قطاع البنية الأساسية والذي تمتلك فيه مصر خبرات كبيرة. 

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة للبرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بحيث يتم عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين الجهات المعنية وأن يتم إحاطة رئيس الوزراء أولاً بأول بنتائج وتوصيات تلك الاجتماعات وكذا التقدم المحرز في تنفيذ ما يتم إقراره من برامج وخطط.

 

 

 
 
 

 


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