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الحالمة برئاسة أمريكا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم: شبابنا أعظم وأهم ثرواتنا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:25 م
الحالمة برئاسة أمريكا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم: شبابنا أعظم وأهم ثرواتنا سارة أبو شعر
كتب محمد تهامى زكى
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اليوم السابع بلس

أعربت الأمريكية المولد والجنسية والكويتية الأصل سارة أبو شعر، عن سعادتها بالمشاركة فى منتدى شباب العالم فى دورته الثانية بمدينة شرم الشيخ، وسط 5 آلاف شاب من جميع دول العالم وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وقالت سارة عبر حسابها على تويتر: "شبابنا هم أعظم وأهم ثرواتنا ان تمكنّا من إطلاق طاقاتهم"، مضيفة: "سعيدة بالتحدث أمام 5 آلاف من الشباب الملهم من كل أنحاء العالم".

سارة أبو شعر
سارة أبو شعر

 

وكانت سارة قد ألقت كلمة لها خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الذى أقيم مؤخرا فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الماضى، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة :"أهنئ الرئيس وشباب مصر على هذه المبادرة الرئاسية التى وصلت لشباب العالم، أول مرة أرى رئيس يخصص وقته كله لمؤتمر معنى بالشباب، ويحضر كل الجلسات ويدون ملاحظاته ويجذب المشاركين لحوار حقيقى".

 

وروت سارة خلال كلمتها تجربتها، قائلة: "حينما كنت طفلة فى السابعة من عمرى وقفت أمام الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب، وخاطبها: "سيدتى الصغيرة ما الذى تحبين أن تحققيه"، فأجابت بأنها تريد أن تصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، فأكد لها أنه لو ظل حيًا سيمنحها صوته، وبعد 7 أعوام وجدت نفسها فى البيت الأبيض.

 

وأبدت إعجابها باهتمام المؤتمر العالمى بالشباب ذوى الإعاقة، مؤكدة على ضرورة العمل للمستقبل ورسم السياسيات مع الشباب ذوى الإعاقة، مضيفة أن الشباب عليهم المبادرة وإحداث التغيير، مستطردة :"موضوع السلام عبارة عن تمكين الشباب فى الكثير من بلدان العالم القادرين على رسم مستقبلهم والنهوض ببلدانهم".


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