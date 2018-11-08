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الجيش السوري يحرر 19 رهينة من قبض تنظيم داعش الإرهابى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:30 م
الجيش السوري يحرر 19 رهينة من قبض تنظيم داعش الإرهابى الجيش السوري
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، تحرير 19 شخصا بينهم أطفال من قبضة تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة حميمة، التابعة لمحافظة السويداء.

وقالت الوكالة: بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش السورى فى منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك البماشر مع مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي، وبعد معارك طالحنا استطاع الأبطال تحرير جميع المختطفات الـ 19 وقتل الإرهابيين.

وخطف تنظيم داعش 36 امرأة وطفلا على الأقل من محافظة السويداء جنوبى سوريا، بعد أن شن هجمات مسلحة سقط خلالها أكثر من 25 قتيلا منذ أسابيع.

 

 


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