التنمية المحلية : رفع حالة الاستعداد بجميع المحافظات لمواجهة الأمطار

كتب أشرف عزوز

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة بمدينة رأس البر بدمياط وإعادة حركة السير في شوارع المدينة إلي طبيعتها ، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالدفع بعربات لشفط المياه واتخاذ كافة التدابير اللازمة فى هذا الشأن ونجحت جهود المحافظة في إعادة حركة السير في الشوارع الى طبيعتها ، كما تابعت الوزارة الاجراءات التى تم اتخاذها فى محافظات شمال سيناء وكفر الشيخ والإسكندرية بعد سقوط الأمطار ، وعادت الأمور بتلك المحافظات إلي طبيعتها .

وأصدر اللواء محمود شعراوي توجيهاته برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات المركزية بالمحافظات، لمتابعة الموقف بصفة مستمرة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة عمليات الوزارة ، ومراجعة كافة الاستعدادات لمواجهة موسم السيول والأمطار.

كما طالب وزير التنمية المحلية، بمتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة موقف السيول والأمطار علي مدار الساعة ، مؤكدا ضرورة قيام السادة المحافظين بحصر كافة إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانيات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة حكومية وغير حكومية.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات فى كافة التخصصات ( مياه – صرف صحى – كهرباء – الحريق ) وكذلك المعدات ( لوادر – بلدوزرات – عربات شفط ... إلخ ) وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وموافاة مركز إدارة الأزمات بالموقف أولاً باول.