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التنظيم والإدارة: لا صحة على الإطلاق لتخفيض رواتب الموظفين فى الإجازة السنوية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:26 م
التنظيم والإدارة: لا صحة على الإطلاق لتخفيض رواتب الموظفين فى الإجازة السنوية الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة
كتبت هند مختار
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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات من رصيد الإجازات السنوي، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة حال  حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية، مشدداً على حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له، حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية.

وشدد المركز على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

وأضاف الجهاز،  أنه يجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية، مضافًا إليها 60 يومًامن الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوالعلى كامل الأجر المستحق له سواء حصل على الإجازة مرةواحدة أو علي فترات طوال السنة.

 

 


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