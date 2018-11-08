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"التعليم": لا صحة لفصل 10 من موظفى الوزارة بتهمة التورط فى حادث المنيا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:39 م
"التعليم": لا صحة لفصل 10 من موظفى الوزارة بتهمة التورط فى حادث المنيا ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فصل وزارة التربية والتعليم 10 من موظفيها بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي بالقرب من دير الانبا صموئيل، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوضحةً أنها لم تقم نهائيا بفصل أي من موظفيها سواء لهذا السبب أو لأى سبب آخر خلال الفترة الحالية، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة إلى القائمين على العملية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال مناهجها إلى خلق تعليم متطوّر يهدف إلى غرس قيم الانفتاح وقبول الآخر وتعزيز  قيم الانتماء للوطن  والاعتزاز به في نفوس الطلاب والشباب، والذي من شأنه تجفيف أي بيئة خصبة تستغلها جماعات التطرف والإرهاب لنشر أفكارها المسمومة.

 

 

 
 
 

 


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