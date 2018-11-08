"التعليم": لا صحة لفصل 10 من موظفى الوزارة بتهمة التورط فى حادث المنيا

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فصل وزارة التربية والتعليم 10 من موظفيها بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي بالقرب من دير الانبا صموئيل ، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق ، مُوضحةً أنها لم تقم نهائيا بفصل أ ي من موظفيها سواء لهذا السبب أ و لأى سبب آخر خلال الفترة الحالية، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة إلى القائمين على العملية التعليمية.