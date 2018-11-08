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التعليم تكرم الباحثين المتميزين ورؤساء المجلات العلمية فى بنك المعرفة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:07 م
التعليم تكرم الباحثين المتميزين ورؤساء المجلات العلمية فى بنك المعرفة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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كرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبنك المعرفة المصرى وشركة كلاريفيت أناليتكس Clarivate Analytics الرائدة فى فهرسة إتاحة الدوريات والمؤتمرات العالمية وقياس معدلات أداء البحث العلمى، الباحثين المصريين المتميزين فى المجالات البحثية المختلفة.
 
كما كرم الوزير مجموعة من رؤساء تحرير المجلات العلمية المصرية المتميزة والمفهرسة في قاعدة بيانات Web of Science، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذلك رئيس شركة كلاريفيت أناليتكس وممثلى الجامعات والمجلات المصرية.
 
ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك ترابط بين منتدي شباب العالم وخلق بيئة للابتكار وتحويل مصر من مجتمع مستهلك للمعرفة لمجتمع مبتكر وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة لتنشيط البحث العلمي والابتكار.
 
وأضاف شوقي أن هناك شراكات كبيرة بين بنك المعرفة والدوريات العلمية المصنفة علي محركات البحث العلمي، وهناك جهد كبير لزيادة عدد الدوريات والأبحاث العلمية في الدوريات العلمية الأجنبية لزيادة تصنيف مصر العلمي علي مستوي العالم. 
 
وشمل حفل التكريم أفضل 10 جامعات مشاركة في البحث والنشر العلمي، وكذلك أفضل 10 باحثين، وأفضل 6 مجلات علمية وبحثية. 
 
وأكد شوقي أن كوريا وسنغافورة والصين واليابان تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمي بين الطلاب، ومصر تعمل علي المنافسة في هذه الجزئية تنفيذا لاستراتيجية 2030.
 
 

 


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