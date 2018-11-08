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التأمين الصحى وجمعية المحاربين القدماء يتعاقدان على توريد أجهزة تعويضية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:57 م
التأمين الصحى وجمعية المحاربين القدماء يتعاقدان على توريد أجهزة تعويضية الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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تعاقدت اليوم هيئة التأمين الصحى مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب على توريد أجهزة تعويضية للجمعية 
 
وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى بموجب هذا التعاقد سيتم توريد جميع الأجهزة التعويضية لمرضي التأمين الصحى من جمعية "الوفاء والأمل " والإقامة للمرضى، و تقديم الخدمات الطبية المتطورة لمنتفعى التأمين الصحى.
 
وتابعت:"جاء هذا الأتفاق بين الهيئة و جميعة المحاربين القدماء وضحايا الحرب  ( مركز الوفاء والأمل ) انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحى وقيادتها فى تيسير حصول منتفعيها على رعاية صحية ذات جودة عالية. 
 
 

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التامين الصحى

الوفاء والامل

المحاربين القدماء




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