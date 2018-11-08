التأمين الصحى: تحمل المرضى 5 جنيهات بدلاً من 12.50 جنيه لخرطوشة الأنسولين

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أنها وافقت على صرف خراطيش الأنسولين لمرضى السكرى من كبار السن من الصيدليات المملوكة داخل وحدات الهيئة مع تحمل المريض 5 جنيهات بدلاً من 12.50 جنيه للخرطوشة.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحة لـ"اليوم السابع"، أن الوزيرة هالة زايد توجه بالتيسيرعلى المريض وخاصة كبار السن، مشيرة إلى أنها تستهدف تحسين الخدمة على ألا يتحمل المريض أى أعباء مالية، وتابعت: نسعى إلى تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.

وتابعت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن الهيئة متوفر بها الأنسولين لمختلف الفئات العمرية ويتم الصرف دوريًا للمريض.