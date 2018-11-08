البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2198 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13370 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 691 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1738 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.