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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مصر كافية" بقيمة 5.8 مليون جنيه

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مصر كافية" بقيمة 5.8 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مصر كافية لعدد 116 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الرواد لصناعة مواسير البلاستيك لعدد 800 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون جنيه.
 
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة العالمية لمواد التعبئة والتغليف-العالمية للكرتون لعدد 24 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 14 مليون جنيه بكمية تداول مليون ورقة مالية منفذة على 17 شركة.
 

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