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البورصة تربح 25.9 مليار جنيه جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:22 م
البورصة تربح 25.9 مليار جنيه جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 25.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.842 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 3.5% عن الأسبوع الماضى.
 
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 462.134 مليار جنيه إلى 478.452 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 170.513 مليار جنيه إلى 177.684 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 632.647 مليار جنيه إلى 656.136 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 988 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1005 ألف سند تقريبا.
 

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