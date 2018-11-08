البورصة تربح 25.9 مليار جنيه جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 25.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.842 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 3.5% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 462.134 مليار جنيه إلى 478.452 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 170.513 مليار جنيه إلى 177.684 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 632.647 مليار جنيه إلى 656.136 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 988 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1005 ألف سند تقريبا.