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البعثة الأممية فى ليبيا تتسلم التقرير الخاص بمشاورات الملتقى الوطنى الليبى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:07 ص
البعثة الأممية فى ليبيا تتسلم التقرير الخاص بمشاورات الملتقى الوطنى الليبى غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا
وكالات الأنباء
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تسلّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، التقرير النهائى الخاص بالمرحلة التشاورية من مسار الملتقى الوطنى الليبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأعدّ التقرير مركز الحوار الإنسانى والذى يقدم نتائج المشاورات العامة التى جرت عبر جلسات فى جميع المناطق الليبية بدءاً من شهر أبريل وحتى يوليو 2018.

وسوف تشكّل النتائج التى خرج بها التقرير الأساس الذى سيقوم عليه الملتقى الوطنى المقبل.

وعقد الملتقى الوطنى الليبى 77 جلسة تشاورية عامة شملت جميع شرائح المجتمع الليبى فى أكثر من 40 موقعًا فى ليبيا فضلاً عن الاجتماعات التى عقدت مع المجموعات المغتربة المقيمة فى الخارج، وشارك فى هذه اللقاءات التشاورية أكثر من 7000 ليبي، فيما تابع هذه العملية ملايين آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام التقليدية.

ويبرز التقرير نقاط التوافق الرئيسية التى تم التوصل إليها خلال اللقاءات التشاورية ويبين وحدة الرأى بين الليبيين حول القضايا المتعلقة بحكومتهم وأمنهم ودفاعهم فضلاً عن الإتجاه الذى يريدونه لبلادهم.

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة أن هذا التقرير يمثل تتويجًا لعملية جامعة وشفافة كان لها الدور المحورى فى صياغة رؤيته للوضع فى ليبيا، مضيفًا أن المبادئ التى يحددها هذا التقرير يمكن أن تشكل لبنات أساسية لتسوية وطنية تسهم فى إخراج ليبيا من أزمتها الحالية.

ويعتزم غسان سلامة عرض النتائج الأساسية للتقرير ضمن إحاطته التى سيقدمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا.


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