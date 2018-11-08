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الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:57 م
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الاحتلال الإسرائيلى يمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:16 م
الاحتلال الإسرائيلى يمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قرارًا عسكريًا بحق محافظ القدس عدنان غيث، يقضى بمنعه من الدخول أو التواجد فى مناطق الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على "أمن الدولة"، وإعطائه 72 ساعة للاعتراض على القرار، واستدعائه يوم الأحد المقبل صباحًا لاستكمال التحقيق.

وقال المحافظ غيث - فى تصريح له مساء اليوم - إنه تلقى استدعاء لمراجعة مخابرات الاحتلال فى مركز تحقيق "المسكوبية"، وهناك أبلغ بالقرار.

ويعتبر قرار المنع سابقة بحق محافظ القدس بمنعه من دخول الضفة الغربية وعرقلة عمله وتنقله.

وتلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس بالاعتقال والاستدعاء وفرضت عليه مؤخرًا الإبعاد عن مكان سكنه والحبس المنزلى لمدة أسبوع.


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