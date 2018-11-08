الإمام الأكبر ورئيس مجلس النواب يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على تصوير حسام عاطف

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر وذلك لحضور حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (2017/2018) وذلك في احتفال أقامه الأزهر الشريف بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الأزهر الشريف على تحفيز وتشجيع أبنائه المتفوقين، ودفعهم لمواصلة مسيرة التفوق والتميز، وأن يشكلوا نموذجا لما يجب أن يكون عليه الطالب الأزهري، من الجمع ما بين التفوق العلمي والاكاديمي، والرقي الأخلاقي والقيمي، فضلا عن الاعتدال والتفاعل بإيجابية مع قضايا المجتمع وشواغله.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد حرص على الاتصال، هاتفيًا، بأوائل الثانوية الأزهرية فور إعلان النتيجة في يوليو الماضي، رغم وجوده في خارج مصر، كما حرص كذلك على الاتصال بأولياء أمور الطلاب لتهنئتهم على تفوق أبنائهم وشكرهم على ما بذلوه من جهد ورعاية تكلل بذلك التميز التعليمي.