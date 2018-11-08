video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإمام الأكبر: منهج الأزهر يعتمد على ثقافة الحوار دون تفسيق أو تبديع

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:00 م
الإمام الأكبر: منهج الأزهر يعتمد على ثقافة الحوار دون تفسيق أو تبديع تكريم اوائل الثانوية
كتب لؤى على - تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشكر لرئيس مجلس النواب لحضوره للعام الثانى على التوالى تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، وهو تواجد يحمل سعادة للمتميزين من هؤلاء الشباب وسعادة أخرى هى ما تمثلونه من تهنئة للمتفوقين والمتفوقات.
 
وأضاف خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، أن الطالب الأزهرى فى المراحل قبل الجامعى يدرس كل المواد التى تدرس فى التربية والتعليم ثم يتحمل عبئا دراسية وهو دراسة المواد الأزهرية.
 
واستطرد: "أدرك حجم المعاناة التى يلقاها الطالب الأزهرى فى التعليم فطبيعة المنهج الأزهرى أن يحرص علي دراسة الإسلام كمنهج، ويقوم على ثقافة الحوار دون تفسيق أو تبديع".
 
وأضاف: "منهج الأزهر يرسخ في ذهن الطالب منذ بدايته شرعية الاختلاف وهو منهج معتدل وهوما يصيغ عقولهم صياغة وسطا وعدم الانزلاق فى التطرف والإرهاب، ولا ننكر أن تاريخ المسلمين قد ابتلى بمذاهب متطرفة ولكن من الجهل الفاضح أن يكون هذا هو منهج الإسلام فتلك المذاهب المتطرفة تمثل شذوذا وسرعان ما تسقط وتنهار.
 
كما وجه نصيحة للأوائل بعد تقوى الله وهى أن يعتصموا بالأخلاق وألا تعطوا عقولكم لدعاة الفتنة والترهيب والبعد عنهم والتفرغ لتحصيل العلم والحرص علي الأوقات. 

تكريم اوائل الثانوية (1)

 
تكريم اوائل الثانوية (2)
 
تكريم اوائل الثانوية (3)
 
تكريم اوائل الثانوية (4)
 
تكريم اوائل الثانوية (5)
 
تكريم اوائل الثانوية (6)
 
تكريم اوائل الثانوية (7)
 
تكريم اوائل الثانوية (8)
 
تكريم اوائل الثانوية (9)
 
تكريم اوائل الثانوية (10)
 
تكريم اوائل الثانوية (11)
 
تكريم اوائل الثانوية (12)
 
تكريم اوائل الثانوية (13)
 
تكريم اوائل الثانوية (14)
 
تكريم اوائل الثانوية (15)
 
تكريم اوائل الثانوية (16)
 
تكريم اوائل الثانوية (17)
 
تكريم اوائل الثانوية (18)
 
تكريم اوائل الثانوية (19)
 
تكريم اوائل الثانوية (20)
 
تكريم اوائل الثانوية (21)
 
تكريم اوائل الثانوية (22)
 
تكريم اوائل الثانوية (23)
 
تكريم اوائل الثانوية (24)
 
تكريم اوائل الثانوية (25)
 
تكريم اوائل الثانوية (26)
 
تكريم اوائل الثانوية (27)
 
تكريم اوائل الثانوية (28)
 
تكريم اوائل الثانوية (29)
 
تكريم اوائل الثانوية (30)
 
تكريم اوائل الثانوية (31)
 
تكريم اوائل الثانوية (32)
 
تكريم اوائل الثانوية (33)
 
تكريم اوائل الثانوية (34)
 
تكريم اوائل الثانوية (35)
 
تكريم اوائل الثانوية (36)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر: الدولة تدرك أهمية التعليم ولا سبيل لحل الأزمات بدونه

رئيس مجلس النواب: الأزهر يسعى نحو التجديد ومواجهة التطرف والإرهاب

الإمام الأكبر ورئيس مجلس النواب يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية

مجلس النواب الازهر الشريف

اوائل الثانوية الازهرية




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة