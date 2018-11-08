الإمام الأكبر: منهج الأزهر يعتمد على ثقافة الحوار دون تفسيق أو تبديع

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشكر لرئيس مجلس النواب لحضوره للعام الثانى على التوالى تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، وهو تواجد يحمل سعادة للمتميزين من هؤلاء الشباب وسعادة أخرى هى ما تمثلونه من تهنئة للمتفوقين والمتفوقات.

وأضاف خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، أن الطالب الأزهرى فى المراحل قبل الجامعى يدرس كل المواد التى تدرس فى التربية والتعليم ثم يتحمل عبئا دراسية وهو دراسة المواد الأزهرية.

واستطرد: "أدرك حجم المعاناة التى يلقاها الطالب الأزهرى فى التعليم فطبيعة المنهج الأزهرى أن يحرص علي دراسة الإسلام كمنهج، ويقوم على ثقافة الحوار دون تفسيق أو تبديع".

وأضاف: "منهج الأزهر يرسخ في ذهن الطالب منذ بدايته شرعية الاختلاف وهو منهج معتدل وهوما يصيغ عقولهم صياغة وسطا وعدم الانزلاق فى التطرف والإرهاب، ولا ننكر أن تاريخ المسلمين قد ابتلى بمذاهب متطرفة ولكن من الجهل الفاضح أن يكون هذا هو منهج الإسلام فتلك المذاهب المتطرفة تمثل شذوذا وسرعان ما تسقط وتنهار.

كما وجه نصيحة للأوائل بعد تقوى الله وهى أن يعتصموا بالأخلاق وألا تعطوا عقولكم لدعاة الفتنة والترهيب والبعد عنهم والتفرغ لتحصيل العلم والحرص علي الأوقات.