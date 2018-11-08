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"الإدارية العليا" تعيد موظفة بالصحة للعمل بعد فصلها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:09 م
"الإدارية العليا" تعيد موظفة بالصحة للعمل بعد فصلها مجلس الدولة+صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم التأديبية لوازرة الصحة والقاضي بفصل مختصة شئون العاملين بإدارة الدقي الصحية سابقاً وحالياً مختص تذاكر المرضي بإدارة شمال الجيزة الصحية من الخدمة ، لاتهامها بتقديم مستندات ومؤهلات كاذبة لتسكينها بوظيفة كاتب شئون عاملين رغم عدم ملاءمتها تلك الوظيفة واكتفت المحكمة بخصم أجر شهر من راتبها ، وعودتها للعمل
 
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها:بالنسبة للمخالفة الاولى بقيام المحالة بتقديم مستندات ومؤهلات علمية كاذبة لتسكينها بوظيفة لا تُناسب تعليمها ، فهى غير ثابتة في حقها ، لأنها حاصلةعلى شهادتين الإعدادية والابتدائية ، ولم تقدم سواهما من مؤهلات عند التعيين".
 
 
 
 

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