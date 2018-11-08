الأمير تشارلز نافيا نيته التدخل فى السياسة: "لست غبيا"

كتبت - سالى حسام

أصر الأمير تشارلز على أنه لن يتدخل فى السياسة عندما يجلس على عرش انجلترا، قائلا إنه "ليس غبيا".

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، قال أمير ويلز فى لقاء مع BBC من أجل برنامج وثائقى بمناسبة عيد ميلاده الـ70 إنه يقر بالفارق بين لقب ولى عهد ولقب ملك الذى يجعله رأس الدولة ولكن بلا سلطات، قائلا "أنا لست بهذا الغباء، أنا أدرك الفارق بين ممارسة السلطة ومسئولية رأس الدولة".

مشيرا إلى أن منصبه الحالى كولى للعهد يسمح له أحيانا بفعل أشياء لن يكون بإمكانه القيام بها إذا خلف والدته الملكة إليزابيث فى الحكم.

وعند سؤاله عما يقصده تحديدا بكلمة "التدخل" خاصة وأن الأمير تشارلز كانت تحدثت عنه الصحف من قبل بأنه يتدخل فى الشئون العامة، دافع عن مواقفه قائلا "إنه كان له أعمال خيرية منها إنشاء صندوق تمويل لمساعدة الشباب بلا أى أغراض سياسية".