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الأربعاء المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر لذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:00 ص
الأربعاء المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر لذوى الاحتياجات الخاصة إسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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حددت وزارة الإسكان يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، أخر موعد لتقديم المستندات وسداد مبلغ جديدة الحجز لوحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماع، وذلك بالنسبة لفئات ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

من جانبها قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل، إن وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى، يتم تسليمها بعد 30 شهراً، بمدن: أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.

 

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الصندوق يتابع موقف شراء الكراسات أولاً بأول، حيث تم بيع ما يقترب من 10 آلاف كراسة فى اليوم الأول للطرح، أمس الأربعاء 13/10/2018 بمعدل 20 عملية فى الدقيقة الواحدة، وذلك من خلال 160 مكتب بريد مميكن على مستوى المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، والتى يبدأ العمل بها من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 عصراً، ومن 8 صباحاً وحتى 6 مساءً ببعض المكاتب.

 

وأكدت مى عبدالحميد، أنه سيتم إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان التى تنتهى فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لا يوجد أسبقية سواء فى شراء كراسة الشروط، أو فى حجز الوحدات المطروحة الذى يتم فى خطوة تالية على الموقع الإلكترونى، وعلى من يرغب فى مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة الاتصال على أرقام الهواتفالخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهى 5999 – 5777 – 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.


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