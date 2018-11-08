ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى التعاملات على ارتفاع ليغلق أعلى مستوى 13,600 نقطة، وهو حالياً بصدد الاتجاه لاختبار مستويات المقاومة 13.850-14.000 نقطة، متوقعة أن يوقف هذا المستوى المؤشر قليلاً ولذلك نصحت بجنى الأرباح حتى يتمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة.