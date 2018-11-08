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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:31 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى التعاملات على ارتفاع ليغلق أعلى مستوى 13,600 نقطة، وهو حالياً بصدد الاتجاه لاختبار مستويات المقاومة 13.850-14.000 نقطة، متوقعة أن يوقف هذا المستوى المؤشر قليلاً ولذلك نصحت بجنى الأرباح حتى يتمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة.

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