إعلان الطوارئ بين أجهزة الأحياء فى بورسعيد مع بدء موسم الأمطار

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت حالة الطوارئ بين الأجهزة المختصة بجميع الأحياء بالمحافظة مع بدء موسم الأمطار والتي سقطت خلال الأيام الماضية علي المحافظة.

وأعلن المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أنه تم التشديد علي مسئولي الأحياء بتنفيذ تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالمرور والكشف علي كافة بالوعات الأمطار وإعدادها لاستقبال كميات المياه ومنع تراكمها بالشوارع مع تجهيز كافة المعدات والآليات الخاصة بالتعامل مع مياه الأمطار وصيانة الطرق.

وأضاف السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن الموجة الأولي من الأمطار التي سقطت علي المدينة تم التعامل الفوري معها والتأكيد علي جاهزية كافة الإمكانيات استعدادًا لموسم النوات التي تزداد فيه كمية الأمطار علي المحافظة.