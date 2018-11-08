إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سى بالعاصمة ديسمبر المقبل وإعداد 2311 فريق عمل

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعاً موسعاً للوقوف على خطة المحافظة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، التى تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية فى أول ديسمبر القادم وتمتد لمدة 3 شهور حتى نهاية شهر فبراير بحضور نواب المحافظ الأربعة واللواء هانى جرجس، حكمدار العاصمة، واللواء / محمد الشيخ السكرتير العام ، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القاهرة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس شركات المرافق والهيئات ورؤساء الأحياء وكافة قيادات المحافظة المعنية .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية معرفة كل جهة بالدور المطلوب منها والعمل على تعريف المواطنين بأهمية الحملة ودورها الهام في الحفاظ على صحة الإنسان المصرى وتقديم كافة خدماتها بالمجان ويسر وسهولة ، والوصول إلى المواطن في كافة أنحاء القاهرة والوصول إلى الهدف المنشود بالاعلان عن أن محافظة القاهرة لا يوجد بها مواطن لم يقم بالتحليل وخلوها من مرض فيروس سى .

وأشار المحافظ إلى أن المستهدف من القاهرة كل مواطن أكبر من سن 18 سنة أي ما يوازي حوالي 7 مليون حالة .. مؤكداً على أهمية التنسيق والتفاعل بين مديرية الشئون الصحية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية ، وكذلك مع السادة أعضاء مجلس النواب كل في منطقته لحشد المواطنين وتعريفهم بأهمية الحملة وتحفيزهم لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من خلوهم من أمراض فيروس سي والضغط والسكر والسمنة ، كما أكد على د . محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بأهمية إعداد فرق عمل احتياطية للدفع بها في الأماكن التي يستلزم مضاعفة العمل بها أو تغطية أماكن أخرى لم تدرج في الخطة .

واستعرض د . محمد شوقي خطة المحافظة بإعداد 2311 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن سيعلن عنها كل في نطاقه بالاضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن كثيفة يتواجد بها المواطنون مثل أماكن عمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجاريىة ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى ، بالاضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحاً ، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ، وتم التنسيق مع مديريات الشباب والاوقاف لفتح أماكن ثابتة لاستخدامها كعيادات ثابتة بمراكز الشباب والمساجد ، وأكد على الجهود المبذولة من جانب أعضاء مجلس النواب بتوفير كافة التسهيلات لتجهيز المقرات وإعدادها لاستقبال المواطنين مع توفير وسائل لنقل المواطنين لأماكن الوحدات .