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إصابة طالبة سقطت من أعلى سلم كلية الآداب بالفيوم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:13 م
إصابة طالبة سقطت من أعلى سلم كلية الآداب بالفيوم جامعهة الفيوم-ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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أصيبت طالبة بكلية الآداب بجامعة الفيوم باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى إثر سقوطها من أعلى سلم الكلية، وتم نقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى الفيوم الجامعى بوصول إيمان عثمان شكر الله 20 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة الفيوم مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى ادعاء سقوط من علوم، وبالانتقال تبين سقوط الطالبة أثناء جلوسها على جدار سلم الدور الرابع بمبنى قسم الفلسفة بكلية الآداب، حيث اختل توازنها وسقطت أرضا ما تسبب فى حدوث إصابتها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 7518 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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