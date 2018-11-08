إصابة سائق وتباع فى حريق سيارة مواد بترولية على الدائرى الإقليمى

استقبلت مستشفى السعديين بمنيا القمح بالشرقية مصابين إثر حريق سيارة محمل مواد بترولية على الطريق الإقليمي.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة إن المصابين وهما السائق و التباع ، تعرضا لكدمات و سجحات خلال محاولة نجاتهم من الحريق كما أن حالتهما مستقرة و مقرر خروجهم من المستشفى.

كان الطريق الدائري الإقليمي ، شهد حادثا بالقرب من منيا القمح حادث مروع إثر حريق شب في سيارة مواد بترولية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء و نقل المصابين للمستشفى.