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إصابة سائق وتباع فى حريق سيارة مواد بترولية على الدائرى الإقليمى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:22 م
إصابة سائق وتباع فى حريق سيارة مواد بترولية على الدائرى الإقليمى حريق-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبلت مستشفى السعديين بمنيا القمح بالشرقية مصابين  إثر حريق سيارة محمل مواد بترولية على الطريق الإقليمي.
 
وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة إن المصابين وهما السائق و التباع ، تعرضا لكدمات و سجحات خلال محاولة نجاتهم من الحريق كما أن حالتهما مستقرة و مقرر خروجهم من المستشفى.
 
 كان الطريق الدائري الإقليمي ، شهد حادثا بالقرب من منيا القمح حادث مروع إثر حريق شب في سيارة مواد بترولية.
 
وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء و نقل المصابين للمستشفى.
 
 
 
 
 
 

 


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