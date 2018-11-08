إسناد إدارة محافظ الأوراق بشركات القابضة للتأمين لمصر لإدارة الاستثمارات المالية

كتب عبد الحليم سالم

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة، حيث تبلغ قيمة المحافظ المجمعة حوالى 60 مليار جنيه.

وكشف مصدر بوزارة قطاع الاعمال العام لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر تعيين تامر ممدوح الباطش القائم بأعمال رئيس القابضة للتأمين سابقا، رئيسا لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية خلال أيام، وهو يمتلك خبرات كبيرة فى هذا المجال.

وكان وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماعًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بتشكيله الجديد برئاسة باسل الحينى، مشددا على الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد على الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة فى وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية التى تمتلكها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.







