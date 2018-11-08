إدانة سورى بأمريكا بصنع قطع إلكترونية تدخل فى قنابل

رويترز

قال مسؤولون أمريكيون إن محكمة اتحادية فى ولاية أريزونا أدانت سوريا بعد اتهامه فى 2011 بتصميم وتجميع قطع إلكترونية لصنع عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد بهدف شن هجمات على القوات الأمريكية فى العراق.

وقالت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء إن حكما صدر على السورى المعروف باسم أحمد إبراهيم الأحمد (41 عاما) بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 30 عاما بعد أن أدانته هيئة محلفين يوم 16 مارس بست تهم مرتبطة بالإرهاب.

وقال المسؤولون إن الأحمد اعتقل فى تركيا عام 2011 بموجب مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) وظل محتجزا هناك حتى تسليمه للولايات المتحدة فى أغسطس 2014.

وكان الاتهام الأول الموجه للأحمد هو تصميم وتجميع أجزاء تدخل فى صنع أجهزة تفجير لا سلكية ولوحات دوائر إلكترونية تستخدم فى العبوات الناسفة التى تزرع على جوانب الطرق لاستهداف القوات الأمريكية فى العراق.

وبحسب هذا الاتهام فإن الأحمد صنع أنظمة لا سلكية في منزل فى بغداد بمكونات حصل عليها بين عامي 2005 و2010 من شركة لم يُحدد اسمها تقع فى أريزونا.