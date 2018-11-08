إخلاء سبيل والدة طفلة سقطت من الدور السادس فى السيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

قرر محمد جاويش وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، إخلاء سبيل ربة منزل، فى واقعة سقوط ابنتها عام ونصف من شرفة منزلها أثناء لهوها بالدور السادس. وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، إخطار من شرطة النجدة يفيد بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة عمرها عام ونصف، من شرفة منزلها أثناء لهوها.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أنه أثناء إنشغال والدة الطفلة فى أعمال المنزل غافلتها الطفلة، أحضرت كرسى وصعدت إلى شرفة المنزل، فاختل توازنها وسقطت من الدور السادس.

على الفور تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .