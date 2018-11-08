video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أول هجوم بسيارة مفخخة فى الموصل العراقية منذ تحريرها من داعش

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:23 م
أول هجوم بسيارة مفخخة فى الموصل العراقية منذ تحريرها من داعش انفجار - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

انفجرت سيارة مفخّخة قرب مطعم فى مدينة الموصل فى شمال العراق مساء الخميس، فى أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية فى يوليو 2017 السيطرة على ثانى كبرى مدن العراق من أيدى تنظيم داعش الإرهابى، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

ومع أنّ القوّات العراقية طردت تنظيم داعش من كل المناطق الحضرية التى كان يسيطر عليها، إلاّ أنّ التنظيم المتشدّد ما زال يحتفظ بخلايا سريّة فى أنحاء عدة من العراق، ولا سيّما فى المناطق الصحراوية وعلى طول الحدود مع سوريا إضافة إلى غرب الموصل.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئولة أممية فى العراق: عملية إعادة إعمار الموصل ستستغرق جيلاً على الأقل

العراق يحصل على استثناء أمريكى لشراء الكهرباء من إيران

هجوم بسيارة مفخخة

الموصل

داعش

العراق




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة