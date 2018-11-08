أول هجوم بسيارة مفخخة فى الموصل العراقية منذ تحريرها من داعش

(أ ف ب)

انفجرت سيارة مفخّخة قرب مطعم فى مدينة الموصل فى شمال العراق مساء الخميس، فى أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية فى يوليو 2017 السيطرة على ثانى كبرى مدن العراق من أيدى تنظيم داعش الإرهابى، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

ومع أنّ القوّات العراقية طردت تنظيم داعش من كل المناطق الحضرية التى كان يسيطر عليها، إلاّ أنّ التنظيم المتشدّد ما زال يحتفظ بخلايا سريّة فى أنحاء عدة من العراق، ولا سيّما فى المناطق الصحراوية وعلى طول الحدود مع سوريا إضافة إلى غرب الموصل.