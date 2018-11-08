"أوقاف الإسكندرية" تستقبل 4 طن لحوم من صكوك الأضاحى

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية صباح اليوم،٤ طن لحوم من ضمن صكوك الأضحية لتوزيعها على المواطنين بالقرى والمناطق الفقيرة بجميع انحاء المحافظة.

وكان فى استقبال الدفعة الأخيرة الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية، الشيخ عبدالرحمن نصار ،وكيل المديرية، الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة.

ووصل إجمالى اللحوم التى استقبلتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية ٢٥ طن نصيبها من صكوك الأضحية.

يذكر أن أوقاف الإسكندرية حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى جميع صكوك الأضحية بعد محافظة القاهرة.