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أمن القاهرة تكشف تفاصيل ضبط قائد سيارة تسبب فى وفاة طالب أمام جامعة الأزهر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:19 م
أمن القاهرة تكشف تفاصيل ضبط قائد سيارة تسبب فى وفاة طالب أمام جامعة الأزهر جثة - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض وضبط قائد سيارة، اصطدم بأحد الطلبة ويدعى "أسامة م.ص" بجامعة الأزهر، نتج عنها إصابته بعدة أماكن متفرقة بالجسم أودت بحياته، ولاذ قائد السيارة بالفرار .

 

و تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال التحريات ، تحديد السيارة المُتسببة فى الحادث والتى تحمل لوحات رقم (ق هـ 684) أجرة- ملك "حسين ص.ع" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "بموجب توكيل بيع" وأن السيارة بحيازة " سيد خ. ع"  53 سنة، سائق، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ويعمل سائق وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطه، وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته السيارة بمحل الواقعة، فوجئ بعبور المتوفى الطريق، فاصطدم به مُحدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار خشية مساءلته قانونياً، وتم بإرشاده ضبط السيارة وبها تلفيات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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